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Giriş Tarihi: 27.2.2022 18:51

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Jandarma yakaladı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Jandarma yakaladı

ELAZIĞ'da, 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucunda 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın merkeze bağlı Kıraç köyüne geleceği öğrenildi. JASAT ekiplerince şahıs takibe alındı ve yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, Elazığ E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Jandarma yakaladı
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