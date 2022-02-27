Koreli youtuber’a taciz olayına soruşturma

Gaziantep Valisi Davut Gül, tacizcilerin tespit edilerek gerekli yaptırımın uygulanacağını açıkladı. Vali Gül, bu olayın bahane edilerek bir toplumun tamamını suçlamanın iyi niyetle bağdaşmayacağına dikkat çekerek, suç işleyen yabancıların yasal cezanın yanı sıra sınır dışı da edildiğini vurguladı.

Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."

OLAY

Zafer Partili hesaplar tarafından paylaşılan görüntülerde, Gaziantep'e gelerek çekimler yapan Koreli bir YouTuber'ın önü Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edilen kişiler tarafından kesiliyor. Fiziki tacize uğrayan Koreli, bölgeden güçlükle ayrılırken, Gaziantep'e gelinmemesi tavsiyesinde bulunduğu iddia ediliyor.