‘Milletin Adamı’na tebrik yağdı

26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci yaş günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Milyonların tebrik mesajlarının paylaşıldığı etiketlerde vatandaşlar, Erdoğan'a sevgilerini ifade etti. Kabine üyeleri ve siyasiler de tebrik mesajları yayımladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, "MilleteAdananBirÖmür" etiketiyle "Ömrünü milletine adamış liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Millete adanmış bir davada Milletin Adamı ile birlikte yürümek ne büyük bir onur" mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür'. Nice yıllara" notuyla yayınladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider... Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" paylaşımını yaptı.