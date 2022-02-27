Motosiklet çocuğa çarptı: 2 yaralı

Olay, Bozova
ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir lokantada kuryelik yapan S.Ş. isimli vatandaş sipariş götürürken önüne çıkan küçük çocuğa çarptı Motorla çocuğa çarpan S.Ş. yere düşerken küçük çocuk da yola savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Bozova Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Şanlıurfa
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı