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Giriş Tarihi: 28.2.2022 02:08

Motosiklet çocuğa çarptı: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Motosiklet çocuğa çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde motosikletli kuryenin küçük çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve küçük çocuk yaralandı.

Olay, Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir lokantada kuryelik yapan S.Ş. isimli vatandaş sipariş götürürken önüne çıkan küçük çocuğa çarptı Motorla çocuğa çarpan S.Ş. yere düşerken küçük çocuk da yola savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı
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Motosiklet çocuğa çarptı: 2 yaralı
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