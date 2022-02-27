Kan donduran vahşetin adresi Sarıyer Bahçeköy Mahallasi oldu. İddiaya göre Satılmış Acar, 13 yaşındaki çocuğu A.C.'nin annesi Aysun Acar'la boşanma aşamasındaydı. Satılmış Acar, 5 aydır ayrı yaşadığı eşini konuşmaya çağırdı. Evinin önünde bekleyen kocasının yanına inen kadın, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuştuğu sırada dehşeti yaşadı. Saldırgan koca elindeki bıçakla eşi Aysun Acar'ı 4 yerinden bıçakladı. Bu esnada babasının annesine bıçakla saldırdığını gören minik A.C., "Baba mutlu musun şimdi" diyerek feryat etti. Kan donduran anların ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan kocayı gözaltına alırken, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Aysun Acar ise hastaneye kaldırıldı.

23 YILDIR KURTARMAYA ÇALIŞTIK

Aysun Acar'ın ablası Aynur Kızılay, kız kardeşinin ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, "Her seferinde ondan kaçan kardeşimi bizi öldürmekle korkutarak kendisine geri döndürdü. Kardeşime, 'Seni öyle bir öldüreceğim ki, bu herkese ibret olacak. Seni öyle bir hale getireceğim ki, sana ben bakacağım. Benden başka kimse sana bakmayacak' diyordu. Bu adam kardeşimi sabahlara kadar uyutmazdı. Biz 23 yıldır kardeşimizi bu adamdan kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Çünkü bacım bize yıllarca tehdit edildiğini söylemedi. Kardeşimiz kendi isteğiyle dönüyor sanıyorduk. Buna rağmen onu defalarca yanından aldık. Kardeşim 5 ay önce onun yanından tekrar kaçtı. Bu adam 23 yıldır hiç çalışmayan bir adam. 23 yıldır kız kardeşim temizlik işi yaparak o adama baktı. Kardeşimin ilk kızı bu adamın işkencesi ve dayağı altında büyüdü. Şu an o kız sinir hastası oldu ve tedavi görüyor. Kardeşim bu sefer ölümü göze alarak ona dönmedi, 'Büyük kızımı ziyan ettim küçük kızımı etmeyeceğim' diyordu. Kardeşimin telefonunu bulmuş, dün akşam çağırmış, 'Gel konuşalım, ben sana zarar veremem seni seviyorum' demiş. Kardeşim inanarak gitmiş. Kızına da, 'Siz uzaklaşın biz baş başa konuşacağız' demiş. Kızlar annelerini beklerken merak edip aramışlar. Ardından 13 yaşındaki yeğenim babasının annesini bıçakladığını ağacın arasından görmüş. Kızlar çığlık atıp koşarak olay yerine gidiyorlar. Kardeşimi 4 yerinden bıçaklamış. Bıçakladıktan sonra onu yere yatırıyor, bir eliyle gırtlağına bastırıyor diğer eliyle kalbine nişan alıyor. Oradan geçen birisi üzerine atlıyor ve o bıçağı onun elinden almaya çalışıyor. Kızlar da babalarının elinden bıçağı almaya çalışıyor. Eğer o insanlar orada olmasaydı şu an benim kardeşim ölmüştü" diye konuştu.

"BABA ANNEMİ BIÇAKLADIN ARTIK MUTLU MUSUN"

Aynur Kızılay, yeğeninin babasına tepki gösterdiğini belirterek, "Adam benim kız kardeşimi 4 yerinden bıçaklıyor ve kardeşim olduğu yere yığılıyor. Kardeşimin sadece gözleri açık ve bilinci kapalıymış. O esnada 13 yaşındaki kızı koşarak gelerek, 'Baba annemi bıçakladın artık mutlu musun?' diyor. Benim kardeşimin bilinci kapalıydı, onu söyleyen küçük kızıydı" dedi.

"AMELİYAT OLDU VE HALA UYUTUYORLAR"

Kardeşinin yoğun bakımda uyutulduğunu ifade eden Kızılay, "Biz artık kanun istiyoruz. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar zulüm görüyor. Erkekler 1 ay hapis yatıp çıktıktan sonra yarım kalan işini tamamlıyor. Şimdi çocukların tek korkusu babalarının serbest bırakılması. Bu adam 1-2 ay sonra çıkacak ve yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Öldükten sonra mı müebbet yiyecek? Ölmeden önce müebbet alsalar da bu kadınlar yaşasın. Bıçağın bir tanesi çok derine gittiği için durumu ağır. Ameliyat oldu ve hala uyutuyorlar" dedi.