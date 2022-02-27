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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Şiddetle Mücadele Yasası, Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Şiddetle Mücadele Yasası, Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanacak

Kadına yönelik şiddete karşı yeni yasa teklifinin detaylarını Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde paylaşacak: Kadına şiddet suçunu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önü tümüyle kapatılacak

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile mücadelede yeni bir dönem başlayacak. Kamuoyu vicdanını kanatan kararlara son verecek, şiddet uygulayanların ve kadın cinayetlerini işleyenlerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşmasını önleyecek yasa teklifi hazırlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teklifin detaylarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyu ile paylaşacak. Teklifte 'Şiddeti uygula, elini kollunu sallayarak çık' dönemi bitiyor. Yeni düzenleme ile ısrarlı takip gibi konular suç kapsamına alınırken, mevcut cezalar da artırılacak. Şiddet suçu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önü tamamen kapatılacak. İstanbul Sözleşmesi'nin de ilerisine geçen yaptırımlar gelecek.
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Şiddetle Mücadele Yasası, Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanacak
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