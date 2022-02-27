Haberler Gündem Haberleri Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım
Giriş Tarihi: 27.2.2022 18:09 Son Güncelleme: 27.2.2022 18:48

Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı özel askeri operasyonun ardından ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Moldova-Romanya sınırına ulaşan Türk iş insanı Hamza Atam, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, buradaki elçilikler bizimle çok irtibat kurdular. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam, A Haber canlı yayınına katıldı.

İş insanı Hamza Atam, şu ifadeleri kullandı:

"Odessa Konsolosluğu'nun talimatlarıyla biz hareket ettik. Şu anda Moldova'dan çıkıp Romanya sınırına geldik şu anda. Buradan da Türkiye'ye döneceğiz. Burada 8-9 kilometre uzunluğunda bir kuyruk var. Türkler de var. Türk vatandaşları da hızlı bir şekilde buraya geldiler.

"CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ"

Bir yandan da Odessa'da bulunan öğrenci arkadaşlarımız var. Onlarla irtibat halindeyiz ve yönlendirme yapıyoruz. Odessa'dan tahliye olacaklarını söylediler.

Canlı yayında olmam birçok fayda sağladı. En çok gurur duyduğum nokta bu. Birçok insana el uzattık. Yerlerini, konumlarını bildirdik. Dışişleri Bakanlığı, buradaki elçilikler bizimle çok irtibat kurdular. Bizim yanımızda olduklarını söylediler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz de şu an Romanya sınırına kadar geldik. Cumhurbaşkanımıza minnettarız."

Ukrayna'dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım

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Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım
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