Canlı yayında olmam birçok fayda sağladı. En çok gurur duyduğum nokta bu. Birçok insana el uzattık. Yerlerini, konumlarını bildirdik. Dışişleri Bakanlığı, buradaki elçilikler bizimle çok irtibat kurdular. Bizim yanımızda olduklarını söylediler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz de şu an Romanya sınırına kadar geldik. Cumhurbaşkanımıza minnettarız."

Ukrayna'dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım