İş insanı Hamza Atam, şu ifadeleri kullandı:
"Odessa Konsolosluğu'nun talimatlarıyla biz hareket ettik. Şu anda Moldova'dan çıkıp Romanya sınırına geldik şu anda. Buradan da Türkiye'ye döneceğiz. Burada 8-9 kilometre uzunluğunda bir kuyruk var. Türkler de var. Türk vatandaşları da hızlı bir şekilde buraya geldiler.
"CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ"
Bir yandan da Odessa'da bulunan öğrenci arkadaşlarımız var. Onlarla irtibat halindeyiz ve yönlendirme yapıyoruz. Odessa'dan tahliye olacaklarını söylediler.
Canlı yayında olmam birçok fayda sağladı. En çok gurur duyduğum nokta bu. Birçok insana el uzattık. Yerlerini, konumlarını bildirdik. Dışişleri Bakanlığı, buradaki elçilikler bizimle çok irtibat kurdular. Bizim yanımızda olduklarını söylediler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz de şu an Romanya sınırına kadar geldik. Cumhurbaşkanımıza minnettarız."
Ukrayna'dan ayrılan Türk vatandaşı Hamza Atam: Cumhurbaşkanımıza minnettarım