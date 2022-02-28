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Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:53 Son Güncelleme: 28.2.2022 22:13

17 yaşındaki Ecrin 2 gündür kayıp

ABBAS ÇAKAR
17 yaşındaki Ecrin 2 gündür kayıp

Evden  ‘Sahile iniyorum’ diyerek çıkan ve kendisinden Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Ecrin Su Esgin’in babası Bahattin Esgin, kızının bulunması için sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Cumartesi günü öğlen saatlerinde evden "Sahile iniyorum" diyerek çıkan 17 yaşındaki Ecrin Su Esgin, bir daha eve dönmedi. Kısa bir süre önce İstanbul'dan, Kocaeli'ne taşınan Esgin Ailesi, eve dönmeyen Ecrin için, polise giderek ihbarda bulundu. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen, Ecrin'e ulaşılamadı. Annesi ile en son kaybolduğu günün akşamı saat 18:30'da görüşüp eve geleceğini söylediği öğrenilen Ecrin'in Bahattin Esgin, kızını gören olura kendisine haber vermesini isteyerek "Arkadaşlar kızım cumartesi saat 12:30'dan beri kayıp, kendisinden hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kızımı gören olursa lütfen beni arasın. İrtibat Bahattin Esgin 05467377535" diye konuştu.

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17 yaşındaki Ecrin 2 gündür kayıp
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