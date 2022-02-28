28 Şubat ittifakı’nın tek hedefi Erdoğan

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" arayışında olan 6 muhalefet partisi, hazırlanan mutabakat metnini bugün Bilkent Otel'de düzenlenecek toplantıyla açıklayacak. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan
, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
ve Demokrat Parti
Genel Başkanı Gültekin Uysal katılacak. 6 partinin, ortak aday fikrine açık oldukları görüşünü sık sık dile getiren "gizli ortak" HDP'nin yanı sıra diğer partilerle de cumhurbaşkanlığı seçimi için işbirliği yapılabileceği ifade ediliyor.
ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ
Altı başkanın anlaştığı yol haritasının ise Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir araya gelerek açıklama yapması tartışmalara yol açmıştı. Necmettin Erbakan
'ın başbakan, Tansu Çiller
'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla hükümete ordu ve bürokrasi ağırlıklı bir darbenin yapıldığı gün 6 muhalefet liderinin mutabakat açıklayacak olmasının tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapıldı. ANKARA