28 Şubat mağduru: Bana ’Çiçektin böcek oldun’ dediler

Başörtüsünden vazgeçmediği için eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten Karagöz, "Üniversitede kamu yönetiminde okuyordum. En büyük hayalim avukat olmaktı. Başörtüsü takıp üniversiteye gittiğimde hoca beni içeri almadı. Sonra da 'Çiçektin böcek oldun' diyerek onurumu kırdı. Bu sözünü asla unutamıyorum" dedi.

"BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR OKULA GEL"

Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nde memur olarak çalışan Zübeyde Arslan Karagöz, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi üçüncü sınıfına gittiği sırada başörtüsü takmaya karar verdiğini kaydetti. Başörtüsünü taktıktan sonra çok zor günler geçirdiğini anlatan Karagöz, "Daha önce başım açıktı. Başörtüsü takmaya karar verdim. Okula başörtülü gittiğim zaman hoca beni içeri almadı. Bana o kadar insanın içinde 'Çiçektin böcek oldun geldin' diyerek hakaret etti. Başörtümü çıkarırsam derse alacağını söylüyordu. Ben de başörtümü çıkarmadım ve bir daha okula gitmedim" diye konuştu.

MEVLİD SIRASINDA POLİS BASKIN YAPTI

28 Şubat'ta hak etmediği hakaretlere uğradığını ve hayallerinin yıkıldığını vurgulayan Karagöz, "Daha önce nasıl açıktıysam, kapanmakta benim tercihimdi. Çok başarılı bir öğrenciydim. En büyük hayalim kaymakam olmaktı, ama hayallerimi ellerimden aldılar. Çünkü okuma şevkimi kırdılar, ellerimden aldılar. Hatta 28 Şubat olaylarında ablam başörtülü olduğu için müdürlüğü elinden alındı. Otobüslere, dolmuşlara bindiğimi zaman bizlere öcü gibi bakıyorlardı. Hatta yaşlı teyzelerin yanları baş olmasına rağmen bizleri yanlarına oturtmuyorlardı, Babaannemin 40 mevlidinde kuran okuttuğum zaman polisler toplantı yapılıyor diye evimize baskın yaptı. Ailemi gözaltına alınıp, Kur'an-ı Kerim kitabını aldılar" şeklinde konuştu.

"REİSİMİZİN SAYESİNDE HAK ETTİĞİMİZİ GERİ ALDIK"

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte üniversiteyi bırakmaktan zorunda kalanların tekrar okullarına kavuştuğunu ifade eden Karagöz, "Eğer ben burada başörtülü bir şekilde çalışıyorsam başta reisimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin sayesinde. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.