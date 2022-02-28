28 Şubatın simge ismi Leyla Şahin Usta SABAH’a konuştu: 28 Şubat asla unutulmamalı

VESAYET ODAKLARI GÜÇ ODAĞIYDI:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyordum. 1999 yılında başörtüsü sorunu yaşadım yurt dışına çıkıp Viyana Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitimimi tamamladım. 1997 Türkiye'sine baktığınızda siyasette bir vesayet odaklarının inanılmaz bir güç odağı haline geldiğini, medya patronlarının istedikleri gibi medyayı, basını yönlendirerek bir vesayet odağı olarak çalıştığını görüyoruz. Ve hukukun, demokrasinin, insan haklarının her şeyin rafa kalktığı bir dönemden bahsediyoruz. Hangi mücadeleyi yapmaya kalksanız nereye gitseniz karşınızda inanılmaz fiili bir uygulamayla karşılaşıyorsunuz. Hiç suçu yokken insanları bir günde potansiyel tehlike gibi göstererek iltica adı altında hayatlarını söndürmek kolay kolay unutulacak ve affedilecek şeyler değil.



BAŞÖRTÜLÜYSENİZ HER ŞEY YASAKTI:

Başınız örtülüyse okula da giremezsiniz, istediğiniz hastaneye gidip tedavi de olamazsınız, üniversitedeki öğrenci işlerine giremezsiniz, yemekhaneye, kütüphaneye hiçbir yere giremezsiniz. Asker oğlunuzu görmeye kışlaya da giremiyordunuz. Şimdi başörtülü kızlarımız asker oldular. Dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım GATA da Nejat Uygur'u ziyaret etmek istemişti başörtülü olduğu için hastaneye alınmadı. Bir başbakan eşi bile askeri hastaneye başörtülü diye alınmadığı bir dönemden bahsediyoruz.



BU DEĞİŞİM TÜRKİYE'NİN BAŞARISI:

Hayatlarımızın 10 yılını çalarak, bize bu bedeli ödettiler. Bu bedeller ödenerek işte Türkiye değişti ve gelişti. 2022 Türkiye'sine geldi. Artık bunların konuşulmadığı, tartışılmadığı bir Türkiye'ye geldik. Bunlar yaşandı bunlar birer hikâye değil aslında Türkiye'nin tarihi, geçmişi, demokrasi süreci ve demokrasi serüveni bunların hepsi. Bu değişim Türkiye'nin başarısı. Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını AİHM'e ilk şikâyet eden kişiyim. 2015'te Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden milletvekili oldum. Avrupa konseyinde AİHM'de görev alacak hakimlerin seçimi için oy kullandım. Bir zamanlar şikayet için gittiğim mahkemede başörtüm ile hakim seçebilme özgürlüğüne kavuşmuştum.



28 ŞUBATTAN 15 TEMMUZA UZANAN SÜREÇ:

28 Şubat darbesini yapanların 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yargılanmaları gerekiyor. 28 Şubattan 15 Temmuz'a uzanan bir süreç var. İnanan kesimin üzerine giderken onlar kalktılar bizleri bir tarafta tamamen kamusal alanın dışına iterken asıl FETÖ'cülerin gelip yerleşmesine zemin hazırlayanlar bu darbecilerdir. FETÖ'nün başındaki tarafından 'başörtüsü füruattır, herkes başını açsın kendisini gizlesin işine gücüne baksın devam etsin' denildi. Onlar böyle söylerken darbeciler de bu zemini hazırladılar. O zihniyet onları beslemeye devam etti. Sonrasında 15 Temmuz için cesaretlendirdi.



28 ŞUBATI SÜREKLİ KONUŞMALIYIZ:

Darbe girişiminde bulunanlar, yapanlar mahkemede yargılandı ve suçlu bulundu. Mahkemelere gidip dinlediğimde "Biz darbe yapmadık, batı çalışma grubu denilen gruptan haberimiz yok" dediler. Bari yaptığınızın arkasında durun. Onların sanık sandalyesinde oturmaları bile bence Türkiye'deki hukukun ne kadar güçlü olduğunu adaletin tesis edilmesi için de bu mahkemenin gerçekleştirilmiş olması bence çok kıymetli. 'Artık yeter 28 Şubatı konuşmayalım' diyerek üstünü kapatmayı da doğru da bulmuyorum. 28 Şubatın daha çok konuşması ve tartışılması lazım.



HELALLİK İSTEMESİ SAMİMİ DEĞİL:

Helalleşmek için önce özür dilenmesi gerekir. Hakkını helal etmek böyle kolay değil. Kaybedilen 10 yıl var. Zihniyetin değişmediğini fırsat bulunca da hala aynı şeyleri yapacaklarını söylemlerini duyuyoruz. Bunu duyarken nasıl bir helalleşmeden bahsedilebilir?



GENİŞ PERSPEKTİFLE BAKILMALI:

Bu mücadeleler, yapılan değişimler hamd olsun hem bireysel olarak insanların hayatlarına dokundu hem de Türkiye'nin değişimine vesile oldu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermek için 28 Şubat'ı sadece bir başörtüsü yasağı ile kısıtlamadan ve çok daha geniş bir perspektifle değerlendirmek gerekiyor.



AMAÇLARI ERDOĞAN :

6 Parti bugün bir araya gelerek 28 Şubat tarihi özellikle seçilmiş bir tarih. O masada oturanların yüzde 50'si 28 Şubat döneminde bu mağduriyetleri yaşamış isimler. Ne oldu ne bitti de onlara bu mağduriyetleri bu sıkıntıları yaşatan zihniyetle bir araya geldiler. Bir taraftan da helalleşmeden bahsediliyor, bu yükün altından Kılıçdaroğlu tek başına kalmak istemedi. Gelin 28 Şubatta bunu açıklayalım. Böylece bu yükün altına da hep beraber girelim demek istiyor. Tek hedefleri Erdoğan ve AK Parti'yi göndermek.



ERBAKAN HOCANIN KEMİKLERİ SIZLATIYORLAR:

Masada milletlin yararına hiçbir şey çıkmayacak. Topluma verdikleri mesaj açısından açıkçası beklediklerini alabilmeleri mümkün değil, tam tersine kendi zaaflarını ortaya koymuş durumdalar. Bir de 28 Şubat tarihini seçerek kendilerine daha da büyük zarar verdiler. Milletin o yuvarlak masa toplantısından çok rahatsız olmuş durumda. Bekledikleri etkiyi alamazlar. Saadetin tabanı hesap sormayacak mı? 'Vaktinde bunlar onca zulmü yapan adamlardı. 28 Şubatta yan yana gelip fotoğraf veriyorsun' diyecek. Necmettin Erbakan hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz.