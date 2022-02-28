28 Şubat’ta bebeğini kaybeden o isim Sabah.com.tr’ye konuştu: Kılıçdaroğlu 28 başörtülüyle bir araya gelmesi imaj çalışması

- Daha sonra neler yaşadınız?

- Coplar sonrasında bayılmışım, gözümü açtığımda hastanede buldum kendimi. Haseki Hastanesi'ne götürmüşler beni. 4,5 aylık ikiz bebeklerime hamileydim. Doktor kontrol sonrası ikiz bebeklerden birinin kalp atışını alamadığını ve diğer bebeğinde kalp atışının çok zayıf olduğunu söyledi. Ben o an ağlamaya başladım. Doktor "Ağlama kızım diğer bebeğini de kaybedersin" dedi. Doktor ise polislere kızıyordu, "Hamile kadını niçin aldınız?" diye. Polisler "Aa! Hamile miymiş!" diyorlardı. Hâlbuki hamile olduğumu söylemiştim. Hastanede bana serum taktılar, buna rağmen hâkim karşısına çıkacakmışım, emir gelmiş "Serumları çıkarın" diye… Doktor ise hayatı tehlikesi var" dediği halde serumları söktürerek götürdüler.

"SEN ARTIK DİĞER ÇOCUĞUNU DA KAYBETMEK İSTİYORSUN"

- Bildiğim kadarıyla sonrasında yurt dışına çıktınız, buna nasıl karar verdiniz?

- Kayıt dışı göz altılara maruz kalıyordum. Bir gün polis çalıştığım kliniğe gelip karakola götürdü. Orada dediler ki, "Başörtüsü hakkında konuşmayacaksın, anlatmayacaksın, okumak istiyorsan başını aç ve okuluna git ya da sus ve evine dön, otur! 'Bize şunu yaptılar bize bunu yaptılar' demeyeceksin. Yoksa başına bir iş gelir."

O dönem Washington Post ile 32. Güne konuşmuştum. Bir başka gün telefonla biri aranıp tehdit edildim. Küfürlü bir şekilde "Sen artık diğer çocuğunu da kaybetmek istiyorsun, anlaşıldı. Biz seni kaç defa uyardık" denildi. Çocuğumla tehdit edilince, hayatımdan endişe etmeye başladım ve 2000 yılında gurbete gittim. Kanada'ya ailemle birlikte yerleştim. Altı aylık hapis cezam ertelendi ama gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten yargılanmam sürdü, iki yılla yargılanıyordum. Hapis cezası çıktığı zaman direk hapse atılacaktım. Dava sürecim sürdüğü için uzun süre ülkeye dönemedim, 2007'de Türkiye'ye dönüş yaptım.

- Umudunuzu yitirdiğiniz oldu mu, bu süreçte sizi en çok üzen ne oldu?

- Umudumu yitirdiğim olmadı ama çok üzüldüğüm dönemler oldu. Yurt dışına gittiğim ilk bir yıl mesela. "Ben nasıl oldu da buraya geldim, ben niye ülkemde eğitimi tamamlamak varken buradayım" diye düşündüm. Düşünün! O olaydan dolayı bir çocuğumu kaybediyorum ve davadan da beraat ediyorum. Suçsuz olduğum anlaşılıyor. Ancak bunları yapanlara hiçbir şey olmuyor. Hiçbiri ceza almadı. Başörtüsü yasağını o dönemde savunan insanlar suç işledi. Örneğin Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu ve beni sınıftan çıkartan okutman Çiğdem Yalvaç yargılanmadı. Ne oldu sizce ona? Okutman daha sonra öğretim görevlisi oldu, hayatında hiçbir şey değişmedi ve hâlâ İstanbul Üniversitesi kadrosunda çalışıyor. Onlar hiçbir bedel ödemediler. 28 Şubat'ın birçok ayağı var. Onların da yargılanması gerekiyor.