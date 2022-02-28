76 operasyonda 117 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlara ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada 21 Şubat- 27 Şubat arasında toplam 76 ayrı operasyon ve çalışmada 117 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 19'nun tutuklandığı öğrenildi.



107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 70 ayrı operasyon ve çalışmada, 107 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 84'nün ifadeleri alınması sonrası, 5 kişinin ise mahkemeden adli kontrol ile kararı ile serbest kaldığı öğrenildi. 18 kişinin ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandığı ifade edildi. Emniyetin operasyon ve uygulamalarında ise 99 Esrar, 38 gram Eroin, 128 gram Bonzai, 402 gram Metamfetamin,1 gram Kokain, 105 sentetik hap, 1 tabanca, 8 fişek, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 985 TL para ele geçirildi.

JANDARMA'DAN 6 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 6 farklı çalışmada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın operasyon ve çalışmalarında ise 62 gram Esrar, 65 gram Metamfetamin, 29 gram Bonzai ile 10 sentetik hap ele geçirildi.