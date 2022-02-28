81 ilde kahramanlık hikâyeleri film olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
'nce, üniversite öğrencilerinin katılacağı, her ilin şehitlerinin kahramanlıklarını anlatacak kısa film yarışması düzenleniyor. Bakanlık tarafından hazırlanarak Türkiye
'deki tüm üniversitelere, kütüphanelere ve ilgili kurumlara dağıtılan '81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları' kitabında yaşam hikâyeleri yer alan şehitlerin yazdığı destanların filmlerle de anlatılması hedefleniyor. Bu kapsamda 'Şehrimin Kahramanı-Şehrimin Şehidi' başlığıyla düzenlenecek kısa film yarışması üniversite öğrencilerine açık olacak. Yarışmaya başvurular 18 Mart'ta başlayacak ve 15 Temmuz 2022'de sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya bireysel veya grup olarak başvurulabilecek. Başvurular https:// www.kahramanlikdestanlari. aile.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonuçları 30 ağustos'ta açıklanacak, 29 Ekim'de ödül töreni düzenlenecek. Dereceye giren eserlerin 30 Ağustos 2022'de ilan edilmesi ve ödül töreninin 29 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. ANKARA