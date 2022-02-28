AK Parti’li Tunç’tan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” eleştirisi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamış olduğu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tunç, 6 parti liderinin açıkladığı sisteme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ne var içinde, eski sistemden hiç ama hiç bir farkı yok. Darbeler, krizler, koalisyonlar üreten, vesayetçi anlayışı hakim kılan Parlamenter sisteme geri dönüşü vadediyorlar. Cumhurbaşkanı temsili (sembolik) olacakmış, TBMM mi, halk mı seçecek, bunu şimdilik açıklamıyorlar. OHAL yetkisini seçilmiş Cumhurbaşkanından alacaklarmış, böylelikle darbeciye selam çakıyorlar. Yasama sorumsuzluğunun kapsamını genişletmeyi, dokunulmazlığın kaldırılmasını sınırlandırmayı, teröre destek veren yerel yönetimlere kayyum tayinine son vermeyi vadederek HDP'ye selam çakıyorlar. Parlamenter sistemin kara lekelerinden olan 28 Şubat'ı açıklama töreni için tercih eden 6 parti'nin imzaladıkları metinde, terörle mücadele, dış politika,

milli güvenlik kelimelerine tek bir kez bile yer verilmemiş olması 'unutma' ile izah edilebilir mi?"