Edinilen bilgiye göre Mehmet K idaresindeki tır, Şanlıurfa- Akçakale Karayolu Harran ilçesi yol ayrımı kavşağında Hıdır. C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, Hatice. C. (36) Ayşe. C. (19), Salih. C. (5), Şemse. C. (59), Zehra. C. (17), ve Fatma. C. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.