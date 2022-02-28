’Arabam çalındı’ diye ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek saatler sonra anlaşıldı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde Karadeniz fıkralarını aratmayacak cinsten bir olay yaşandı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu'nda uzman erbaş olarak görev yapan D.A. iddiaya göre akşam saatlerinde gece nöbeti için otomobilini Liman içi mevkiinde bulunan otoparka park etti.

ÇALINDI SANDI

Daha sonra karakola geçen D.A. sabaha kadar karakolda görev yaptı. Nöbetini tamamlayıp evine gitmek için sabah saatlerinde karakoldan ayrılan D.A. otoparkta aracını göremeyince paniğe kapıldı. Aracının çalınmış olabildiğinden şüphelenen D.A. karakoldaki arkadaşlarına haber verdi.

DENİZDE BULUNDU

D.A.'nın otomobili için ekipler harekete geçerken, gerçek saatler sonra Jandarma'nın denizde bir araç fark etmesiyle ortaya çıktı. D.A.'nın otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu, park halindeki aracın harekete geçerek denize uçtuğu belirlendi. Kurtarma çalışması için Jandarma, çekici ve dalgıçlara haber verdi. Dalgıç tarafından halatlarla bağlanan otomobil daha sonra çekici ile karaya çekildi. İçi tamamen deniz suyuyla dolan otomobil Jandarma'nın da yardımı ile sabah park edildiği yere çekildi.