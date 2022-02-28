Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü
Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:36 Son Güncelleme: 28.2.2022 10:43

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

AA
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.

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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü
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