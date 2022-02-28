Başkan Beyazgül Tübitak’da dereceye giren öğrencilerle buluştu

Şanlıurfa'nın tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu, Kızılkoyun Nekropol Alanı, Kızılay Meydanı, Eski Belediye binası gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla Şanlıurfa'nın tarihi kimliği ön plana çıkarılacak. Tarih, turizm ve müzik şehri Şanlıurfa'mızı her yönüyle turizm sezonuna hazırlıyoruz. Kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bu durumu fark ediyorlar" dedi.