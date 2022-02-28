Bilgisayarlardan oynattılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; bir iş merkezi içerisindeki iş yerinde "Sanal Tombala" adı altında yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Bilgisayarlar üzerinden "Sanal Tombala" oynatılan adresteki 22 bilgisayar kasası, 20 monitör ve dört dizüstü bilgisayara el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan sekiz kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası kesildi. İş yerinin iki sorumlusu gözaltına alındı ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.