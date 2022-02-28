Haberler Gündem Haberleri Bilgisayarlardan oynattılar! Suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:19

Bilgisayarlardan oynattılar! Suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bilgisayarlardan oynattılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da “Sanal Tombala” adı altında yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın yapıldı. Ruhsatsız adres mühürlendi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; bir iş merkezi içerisindeki iş yerinde "Sanal Tombala" adı altında yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Bilgisayarlar üzerinden "Sanal Tombala" oynatılan adresteki 22 bilgisayar kasası, 20 monitör ve dört dizüstü bilgisayara el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan sekiz kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası kesildi. İş yerinin iki sorumlusu gözaltına alındı ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilgisayarlardan oynattılar! Suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA