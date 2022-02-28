28 Şubat mağduru Refika Kart: Bir diplomaya bir ömür

Gönlünde hep tarih okumak olan Refika Kart (50), 28 Şubat kararları sonrası okullara gelen başörtüsü yasağı ile idealleri olan başörtülü kızların kimliksiz bırakılmak istendiğini belirtti. Bu dönemde Kart, birçok arkadaşının başörtüsünü kolayca çıkardığını, başını açmayanların ötekileştirildiğini, suçlandığını söyledi. Çevresinden töreye uyması gerektiği, devlete karşı gelinemeyeceği gibi birçok eleştiri alan Kart, derslerden çıkartıldı, uyarı ve kınama cezaları aldı. 1999 yılının Mart ayında bir aylık uzaklaştırma cezasını derste aldı. Okula geri döndüğünde ise yasak okul binalarındaki girişlere sıçradı. Ardından başörtülülerin kampüs alanına girmesi yasaklandı. Tramvaydan ve minibüsten inenler polisle karşılaşıyordu. Başörtülü olanlar bir suçlu gibi kenara çekiliyordu. Öğrencilerin ismi, okul numarası alınıp geri yollanıyordu. Diş hekimliğine gelen başörtülü hanımlar da başlarını açmazsa fakülteye girmelerine izin verilmeden geri yollanıyordu. Refika Kart da 3 aylık uzaklaştırma cezasını bu dönemde aldı. Derslere devam eden sınıf arkadaşları fişlenme korkusuyla başı örtülülerle beraber görünmek istemiyordu. Refika Kart'ın ailesine 2001 yılında devamsızlıktan atılacağına dair okuldan bir mektup geldi. Kendisinden geçmiş dönemlerin harçları faiziyle birlikte talep edildiği gibi başörtüsü yasağına da uyması isteniyordu. Gerçekte yasaklar yüzünden, kâğıt üzerinde devamsızlık nedeniyle okuldan atılmış oldu.

'BİR DİPLOMAYA BİR ÖMÜR'

'Bir diplomaya bir ömür' diyen biri kız iki çocuk annesi Refika Kart, içindeki okuma azmini hiç kaybetmedi. 2012 yılında af çıkması üzerine eşi, annesi ve ablasının desteğini alan Kart, okula giderek kayıt yaptırdı. Bir yandan ailesi bir yandan da hasret kaldığı okulu ile ilgilenerek, 2015 yılının Şubat ayında çok sevdiği tarih bölümünden onur belgesi ile mezun oldu. Sonrasında yüksek lisansını tamamladı. Konuyla ilgili SABAH'a şunları söyledi: "O zaman verdiğim kararın halen arkasındayım. Evet çok sevdiğim okuluma ve bölümüme gidemedim ama dik durdum ve başörtümü çıkarmadım. İlahiyat okuyan ablam da 1987 yılında başörtüsü nedeniyle okulundan uzaklaştırılmış sonrasında mezun olabilmişti. Fakat öğretmenliğe başladıktan sonra bir kez daha başörtüsü yasağı geldi, bu sefer öğretmenlikten atıldı. İnançlı insanlara bu tuzak sürekli kurulmaya devam ediyor. Ben de 2012 yılında af çıktıktan sonra ailemin desteği ile çok sevdiğim okuluma başladım. Bu noktada ailemin desteği, duaları beni tekrar diriltti diyebilirim. 2015 yılının Şubat ayında diplomamı alarak onur belgesi ile mezun oldum. Geç de olsa okulumu bitirdim" dedi.

'28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ'

Yüksek lisans yaptığı sırada 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas ile nasıl tanıştığını şu sözlerle ifade eden Kart: "28 Şubat Öğrenci Derneği, o dönemde mağdur olan kızları bir araya getirerek 2017 yılında kuruldu ve 41 temsilcilik açtı. Ben de sosyal medya aracılığıyla öğrendim ve inanamadım. Benim gibi Türkiye'nin farklı illerinde başörtüsü yüzünden okuma hakkı elinden alınmış gerçek mağdurlarla buluşmak hayal gibiydi. Buradan Emine İlyas hanıma ve fedakârca çalışan ekibine teşekkür ederim. Tüm Türkiye'deki mağdurları bir araya getirdi ve sesi sesimiz oldu."

'KIZIM DA BAŞÖRTÜSÜ İLE ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİYOR'

Bugün kendilerinden helallik istendiğini ancak helallik almanın imkânsız olduğunu belirten Kart, "Gençliğimizi, hayallerimizi çalanlar buna nasıl cesaret edebilir? Evet çok üzüldük ama pişman değiliz. Çünkü biz suç işlemedik. Bu hesaplaşma mahşer günü gerçekleşecek. 28 Şubat zalimleri şimdi 28 Şubat mağdurlarından oy almaya çalışıyor, helallik istiyor. Şunu iyi bilsinler: Başaramayacaklar. Bu dönemde hayatı alt üst olmuş arkadaşlarımın çocukları da kızım gibi başı dik bir şekilde başörtüsü ile okullarına gidiyor. Elhamdülillah bugünleri gördük" diye konuştu. Son olarak Kart, gençlerden inançlarına ve ideallerine sımsıkı sarılmalarını, taviz vermemelerini istedi.