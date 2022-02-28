Bitlis’te son bir ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, 01.01.2022-28.02.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 Diğer uyruklu olmak üzere toplam 394 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı Suçunu düzenleyen TCK Madde 79 kapsamında 9 olayda toplam 14 şüpheliye ve 1 Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 21 yabancı uyruklu şahsa adli işlem yapılmış, 3 şüpheli Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."