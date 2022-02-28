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Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:20

Bitlis’te son bir ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te son bir ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, 01.01.2022-28.02.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 Diğer uyruklu olmak üzere toplam 394 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı Suçunu düzenleyen TCK Madde 79 kapsamında 9 olayda toplam 14 şüpheliye ve 1 Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 21 yabancı uyruklu şahsa adli işlem yapılmış, 3 şüpheli Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

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Bitlis’te son bir ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı
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