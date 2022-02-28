Bizi sahipsiz bırakmayan devletimize teşekkürler

Ukrayna
'da çatışmaların yaşandığı başkent Kiev
'den karayolu ile tahliye edilen 45 kişilik ilk Türk kafilesi, yaklaşık 48 saatin ardından Edirne
'deki Kapıkule Sınır Kapısı
'ndan Türkiye
'ye giriş yaptı. Otobüsün ön tarafına Türk bayrağı asıldığı görüldü. 45 kişilik kafiledekiler "Allah devletimizden razı olsun, bizi orada sahipsiz bırakmadı. Biz çıkarken gördük bombalama devam ediyordu. Devletimiz çok güzel ayarlamış, bize hiçbir zarar gelmedi" dedi. Ukrayna'nın Odessa
kentinde mahsur kalan Türk vatandaşları da Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla kara yoluyla Türkiye'ye getirildi. Dün öğlen saatlerinde Bulgaristan
üzerinden yurda giriş yapan vatandaşlar, 15.30 sularında İstanbul Esenler Otogarı'na gelerek sevenlerine kavuştu.