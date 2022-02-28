Ceylanpınar’da silahlı kavga: 3 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Ceylanpınar İlçesine bağlı Selahattin Eyübi Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önleme alırken yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.