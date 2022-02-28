Emniyet Müdürü Aktaş, Tepebaşı Mahallesi’nde

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş beraberindekiler ile ilk olarak Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akkaya'yı muhtarlık makamında ziyaret ederek mahallenin sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarını dinledi.

Müdür Aktaş, Tepebaşı Mahallesinde asayiş yönünden herhangi bir sıkıntının olup olmadığını konusunda mahalle muhtarı Mustafa Akkaya ile istişarede bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ardından mahalle muhtarı Mustafa Akkaya ile Tepebaşı Mahallesinde bulunan işyerlerini, mahalle halkını ve kahvehanelere ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü bilhassa Tepebaşı Mahallesinde bulunan kahvehanelerde ve aynı yerde bulunan spor salonları sahipleriyle görüş alış verişinde bulunarak sorunlarını dinledi.