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Giriş Tarihi: 28.2.2022 18:18

Emniyet Müdürü Aktaş, Tepebaşı Mahallesi'nde

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyet Müdürü Aktaş, Tepebaşı Mahallesi’nde

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle ziyaretleri kapsamında bugün Tepebaşı Mahallesi muhtarlığının ardından mahallede bulunan iş yerleri ile kahvehaneleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş beraberindekiler ile ilk olarak Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akkaya'yı muhtarlık makamında ziyaret ederek mahallenin sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarını dinledi.

Müdür Aktaş, Tepebaşı Mahallesinde asayiş yönünden herhangi bir sıkıntının olup olmadığını konusunda mahalle muhtarı Mustafa Akkaya ile istişarede bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ardından mahalle muhtarı Mustafa Akkaya ile Tepebaşı Mahallesinde bulunan işyerlerini, mahalle halkını ve kahvehanelere ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü bilhassa Tepebaşı Mahallesinde bulunan kahvehanelerde ve aynı yerde bulunan spor salonları sahipleriyle görüş alış verişinde bulunarak sorunlarını dinledi.

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Emniyet Müdürü Aktaş, Tepebaşı Mahallesi'nde
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