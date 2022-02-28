Erbakan hoca unutulmadı

Milli Görüş
lideri, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan
, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetti. Türk siyasetinde 28 Şubat darbesiyle yasaklı hale getirilen Erbakan, vefatının 11'inci yıldönümünde unutulmadı. Kurucusu olduğu Saadet Partisi
, "Erbakan Haftası" etkinlikleri kapsamında "Adil Devlet, İnsanca Yaşam" sloganıyla merhum Erbakan için Haliç Kongre Merkezi'nde anma programı düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi
'nin lideri Fatih Erbakan
da babasını ölümünün yıldönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı. Fatih Erbakan'ın yanı sıra İstanbul Erbakan Vakfı İl
Başkanı Numan Balcı
ve Yeniden Refah Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal
, Doğan Bekin, Zafer Emanetoğlu, Naim Öztürk ve çok sayıda vatandaş anma programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'inde Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 tarihleri arasında sürdüren Erbakan, 28 Şubat sürecinden darbecilerin istifaya zorlandı. 5 yıl süreliğine siyaset yasağı getirilen Erbakan, 27 Şubat 2011'de 84 yaşındayken hayatını kaybetti.
ERDOĞAN: RAHMETLE YAD EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum" dedi. Koray TAŞDEMİR / SABAH