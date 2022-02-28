Haberler Gündem Haberleri Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 15:18

Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası soncu Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, memleketi Hatay’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde metanetlerini koruyan şehidin annesi Cahide Çete ve babası Hüseyin Çete, oğullarını dik durarak son yolculuğuna uğurladı.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde, bulunan bir üs noktasında görevli 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, meydana gelen silah kazası sonucu şehit düştü.

Şehidin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde Antakya şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Cahide babası Hüseyin Çete bir an olsun bile metanetlerini kaybetmedi. Oğlunun askeri kamuflajlarını giyip kep takan şehidin annesi Cahide Çete'yi şehidin silah arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahme Doğan, Korgeneral Metin Tokel, Hatay milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA