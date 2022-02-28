Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde, bulunan bir üs noktasında görevli 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, meydana gelen silah kazası sonucu şehit düştü.

Şehidin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde Antakya şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Cahide babası Hüseyin Çete bir an olsun bile metanetlerini kaybetmedi. Oğlunun askeri kamuflajlarını giyip kep takan şehidin annesi Cahide Çete'yi şehidin silah arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahme Doğan, Korgeneral Metin Tokel, Hatay milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.