Hendek faciasına ceza yağdı

Hendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi'nde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Facia sonrasında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8. duruşması Ferizli İlçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda yapıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmaya tutuklu olarak yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ile fabrikanın genel müdürü Hasan Ali V.'nin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklardan fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ve fabrikanın ustabaşı Ersen Ö., fabrika sorumlu müdürü Asiye A., fabrikanın iş güvenliği uzmanı Aslı B., fabrikanın kimyageri Ahmet Ç. katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı karar duruşması öncesinde patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Duruşma öncesinde ise salon dışında listelerdeki isimler üzerinden kısa süreli gerginlik yaşandı.

Patlamada ihmalleri olmadığını öne süren tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, "Vefat eden çalışma arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kimseyi öldürmedik, 200 kişiye istihdam sağlayan bir yeriz. Bunun bir iş cinayeti olduğu söylenmiş. 55 senelik fabrika burası, binlerce insan çalıştırmış burası. Örgüt kurmuşuz, diye ithamlarda bulunuldu. Fabrika, Avrupa standartlarının üstünde bir fabrikadır. Bu fabrikayı istediğiniz şekilde kuramıyorsunuz. O yüzden mütalaanın hepsi asılsız, benim anlattığım tüzüğe göre hiçbir değeri yoktur" diye konuştu.

Mahkeme sanıklardan fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a 16 yıl 3 ay, fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç C.'e 16 yıl 3 ay hapis, Hasan Ali V.'ye 12 yıl 8 ay ceza verirken Asiye A., Aslı B., Erşan Ö. İse 6 yıl 8 ay, cezasına çarptırıldı.