İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Millet darbeleri yenmenin tadını almıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı' başlıklı sempozyum da önemli açıklamalarda bulundu.

MİLLET DARBELERİ YENMENİN TADINI ALDI

Bakan Soylu, "Darbecilerin ortaya koyduğu süreçler kendi akılları değildir. Bunu ortaya koyan gafillerdir. Darbeler sınır dışından tezgahlanır ve içerdeki ortaklarıyla siyaseti ancak onların güçleriyle yapmayı düşüne gafillerle beraber tamamlanmaya çalışırlar. Bugünde örnekleri var. Bugünde 28 Şubat ittifakıyla karşı karşıyayız. Siz merak etmeyin bundan 100 yıl sonrada 28 Şubat ittifakı olacaktır. Ama millet onlara gerekli dersi verecektir. Millet darbeleri yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra darbelere ve darbecilere, vesayet ve vesayetçilere fırsat vermeyecektir" dedi.

Bir milleti kimliksizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, yoksulluğa, medeniyetsizleştirmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını aktaran Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Şubat'ın hedefi cümlesiyle kendisini belirlemiş ve bin yıl denilmiştir Neden 900 yıl değil? Niçin 200 değil? Biz çünkü bin yıldır bu coğrafyayız. Bunlar bizim inancımızı, gelenek göreneklerimizi, tarzımızı, büyüklerimizin önünde saygı ile eğilip ellerini öpmemizi, bizim ticaret alışkanlıklarımızı, hak ve helal kavramlarımızı ve bu coğrafya da mücadele ile ayakta kalma anlayışımız hiç tasnif etmediler. Onların asıl getirmek istediği 28 Şubat sadece bir darbe değil onlar 28 Şubat'ı bizim bin yılımızı tarumar edip, bizim tüm medeniyetimizi yok edip bize yeni bir elbise girdirmeye çalıştılar. Bir milleti inançsızlaştırmaya, kimliksizleştirmeye, esas itibariyle yoksulluğa ve topyekûn medeniyetsizleştirmeye doğru bir oyun ortaya koydular. Başarabildiler mi? Hayır. Başaramadılar ama bize bir maliyet oluşturdular mı? Evet bize büyük bir maliyet oluşturdular. Birleşmiş Milletler, IMF, NATO diğer noktalara kadar bütün ülkelerin tabi olacağı onların dedikleriyle hareket edecek bir anlayış ortaya konulacaktı. Amerika, Avrupa, Avrupa Birliği gibi ülkelere tabi olunacaktı. Eğer biz rivayet etseydik, uymuş olsaydık bugün parçalanmış, zayıflamış savunma sanayisini gelişmemiş, ülkesinin her tarafında üretimi artıramamış 81 ilinde üniversite yayan bir Türkiye'ye tablosu ile karşı karşıya kalırdık."

VESAYETLERİ TEK TEK ELİMİZİN TERSİYLE İTMİŞ BİR ÜLKEYİZ

Başkalarının sözlerine kulak asmadıklarının altını çizen Bakan Soylu, "Biz bütün bunlarla beraber çocukluğumuzdan beri, 'Siz Ayasofya'yı açarsanız dünya sizi tecrit eder' teranelerine ayak uydurmayan, tam anlamıyla kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeye başladığımız ilk andan itibaren üzerimizdeki vesayetleri tek tek elimizin tersiyle itmiş bir ülkeyiz. Eğer bunları yapamamış olsaydık, bilmenizi isterdim ki; belki de bizi 28 Şubat'ta, 27 Mayıs'ta, 1980 darbesinde çok daha sıkıntılı, hepimizi çok daha fazla üzecek, gelecek neslimiz de yüzümüzü karartacak bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik" ifadelerine yer verdi.

28 ŞUBAT İTTİFAKIYLA YİNE BİR MASANIN ETRAFINDA TOPLANABİLİRLER

Batı'nın darbeci zihniyetçilere maske takmayı iyi bildiğini söyleyen Soylu, "Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur. Tam tersine yeniden birbirimizi anlayabilmenin, yeniden birbirimizi hissedebilmenin, tarihin yaşanmış kötü izlerini onlarda tekrar görebilmek adına bize faydası vardır. Bunu böyle görmek böyle anlamak gerekmektedir çünkü batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir. Maskeyle bunlara oyun üretmeyi iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" diye konuştu.