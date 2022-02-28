İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden figürana 387 bin lira

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerden 30 bine yakın personel görev yaparken Anadolu Caddesine trafik konisi dizme, kent içindeki heykellerin sayımı gibi komik ihalelerle kentlinin parasını adeta çarçur eden İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de figüran kiralamak için harekete geçti.

6 AY SÜREYLE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Azizname ve Tavşan Tavşanoğlu adlı oyunlarda görev yapmak üzere konuk oyuncu ve yevmiyeli oyuncu yani figürün hizmeti almak için geçtiğimiz günlerde ihaleye çıktı. Kamu İhale Kanununun pazarlık usulü hizmet alımını düzenleyen 21 F maddesine göre çıkılan ihaleye sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDOĞA Şirketi teklif sundu.

BELEDİYE KASASINDAN 387 BİN LİRA DAHA GİTTİ

Yapılan değerlendirme sonucunda ihaleyi 387 bin 370 lira 52 kuruş bedelle İZDOĞA Şirketi kazandı. Firma ile büyükşehir belediyesi arasında 28 Ocak tarihinde sözleşme imzalandı. EKAP'ta yayınlanan sonuç ilanına göre hizmet alımının 6 ay süreli olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin trafik altyapı eksikliği, körfez kirliliği, pis koku gibi kronikleşmiş sorunları yerinde dururken eldeki kıt kaynakları adeta çarçur etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İZMİRİNİ ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal twetter adresi üzerinden yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ihaleye ilişkin sonuç ilanını paylaşan Hızal, altına da; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tavşan Tavşanoğlu tiyatro oyunundaki figüran için 387 bin Lira harcadı. İzmir'in çok önemli bir sorunu çözülmüş oldu(!) Bu zihin dünyanızla İzmir'de figüran olarak kalmaya devam edeceksiniz." Yazdı. Hızal'ın paylaşımı, sosyal medyada da tepkileri beraberinde getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Başkan Soyer'e ve yaşananlara isyan etti.