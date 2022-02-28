Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 6 yaralı

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan kişilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıya uğrayan şahısların cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına sığınması üzerine berber dükkanına da kurşun isabet etti.

6 YARALI

Saldırganlar olay yerinden kaçarken İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.