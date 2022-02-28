Mardin şehidi Kansuva’nın ismi, Diyadin’de yaşatılacak

7 Eylül 2019 yılında Mardin'in Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında düzenlenen Şafak 127 Operasyonu'nda yer gösterme faaliyetleri esnasında Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın öncülük ettiği time teröristlerce saldırı yapılmış ve Kansuva şehit olmuştu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan atıl durumundaki eski devlet hastanesi binası, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile onarılarak 8 derslikli okula dönüştürüldü. Yapımı tamamlanan okula, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın teklifi ve Ağrı Valisi Osman Varol'un onayı ile Şehit Tufan Kansuva'nın ismi verildi. 225 öğrencinin eğitim-öğretim göreceği okulun açılışı yapıldı. 8 derslikli ve nitelikli bir kütüphaneye sahip Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulunun açılışına Ağrı Valisi Osman Varol'un yanı sıra Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilçe protokol üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



'ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ TÜM PLATFORMLARDA YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK BİR HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ'



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit Kansuva'nın özgeçmişinin okunduğu açılış töreninde konuşan Vali Varol: "Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda çok büyük mücadelelerle yaşamımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. En kıymetli varlığı olan canını, gözünü kırpmadan ve tereddüt etmeden vatanı için veren kahramanlarımız, şehitlerimiz sayesinde verdiğimiz bin yıllık mücadelemizle vatan yaptığımız bu topraklarda barınacağımızı dostumuza ve düşmanlarımıza haykırdık, haykırmaya da devam ediyoruz. Bizlere bu gücü veren şehitlerimize ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine inancımız ve töremizin de öğrettiği gibi hak ettikleri değeri verme gayreti içerisindeyiz. Şehitlerimizin isimlerini tüm platformlarda, tüm ortamlarda yaşatmak için büyük bir çaba ve hassasiyetle çalışıyoruz. Yaptığımız kamu yatırımlarında, okullarımızda ve kamu binalarımızda aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz. Biliyoruz ki, aziz şehidimizin isminin verildiği bu okula gelen ve her gün bu ismi gören kıymetli evlatlarımız, bu topraklarda verilen mücadeleleri bilerek ecdadından aldığı güç ile bu vatanı her alanda en ileriye götürme gayreti içerisinde olacaktır." dedi.

'42 YILDIR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN HARCANAN PARAYLA HER BİR KÜRDÜN EVİNİN ÖNÜNDE FABRİKA KURULURDU'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da konuşmasında terör örgütlerinin ülkeye yıllardır verdikleri maddi ve manevi zarardan bahsederek: " Biz ülke olarak topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu dedelerimizden öğrendik. Dedelerimiz bu topraklarda can verdi. Dolayısıyla bu topraklar, emlakçıdan alınmadı. Bu topraklar, kanla alındı. Kıymetini iyi bilmemiz lazım. İşte bundan dolayıdır ki bu kutsal topraklara göz dikmiş hainler, yıllardır bizim içimize nifak sokarak bu ülkenin çocuklarını dağlarda terör örgütlerine feda ettiler. Devlet ve devlet yetkilileri bu çocuklardan avukat, doktor, öğretmen çıkarmaya çalışırken "Kürtler için uğraşıyoruz", "Kürtleri kurtarmak için çalışıyoruz" diyenlerin Kürt çocuklarını nasıl dağlarda heba ettiğini görüyoruz. 42 yıldır PKK terör örgütü için harcanan para ile her bir Kürt'ün evinin önüne bir fabrika kurulurdu." İfadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE FETÖ'YÜ DERSEST EDEN ADAMIN ADI TUFAN KANSUVA'



Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ise yaptığı konuşmasında, Şehit Kansuva'nın yakın arkadaşı olduğunu belirterek duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit Kansuva'nın hem çukur-barikat operasyonlarında hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan için verdiği mücadelenin yakın şahidi olduğunu anlatan Balcı: " Şehidimiz benim can dostumdu. Biz dostluğumuzun yanında beraber görevde yaptık. Şükürler olsun ki onun adının yaşatılacağı bir okul yapmak nasip oldu. "Özel harekâtçılık gönül işi" derdi. Mesleğine aşıktı. Ben Cizre'ye geçtikten sonra duydum ki büyük bir patlama olmuş. Hemen aradığımızda Tufan Kansuva, iki arkadaşını tahliye ettikten sonra görevinin başına dönmüş ve "İki tane ufak tefek çizikler dışında bir şeyim yok" dedi bana. İşte Tufan Kansuva, bu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü derdest eden adamın adı Tufan Kansuva. Görev süresi dolduğu halde görev süresini uzatıp bu uzatma sayesinde şehit oldu. Allah ondan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu okul tam bir başarı örneğidir. 450 bin liralık bir ödenekle biz bu eski devlet hastanemizin atıl durumundaki binasını onardık. Şu an tam 225 öğrencimiz, 6 kilometrelik uzaklıktaki okula gitmekten kurtuldu. Bir konu daha var. Bu gün 28 Şubat. 28 Şubat kararlarında bu ülkenin insanlarına büyük bir ihanet edildi ve bana göre bu da FETÖ'cülerin işi. Seçilmiş hükümet bir oyunla devrildi. Bunun yanında MGK kararlarında şöyle bir şey eklendi. Özel Harekat Polislerinin ağır silahlarının alınmasına yönelik bir karar çıktı. O gün yüreğimiz yandı. Ama şunu gördük ki 15 Temmuz'da ve çukur barikat operasyonlarında Polis ve Jandarma Özel Harekat en önde vatanı savundu. Bu konudan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın içişler Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Polis özel harekat Türkiye'nin çimentosudur diyorum." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Diyadin ilçemizde bulunan Devlet Hastanesinin yeni yaptırılan hizmet binasına taşınmasıyla eski bina müdürlüğümüze devredilmiştir. Eski hastanemizin bakım ve onarımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan mobil ekipler tarafından tamamlanmıştır. Böylece, ilçemize 8 derslikli , nitelikli bir kütüphaneye sahip ve ilçemizin geleceğine ışık olacak bir okulumuz çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Okulumuza; 7 Eylül 2019 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın ismi verilmiştir. Bizim aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz; birlik ve beraberliğimizi, bayrak ve vatan sevgimizi pekiştirmek, onların geride bıraktığı aziz hatıralarına saygı göstermektir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece şehidimizin ismi de bu okulda, ülkemizde sonsuza dek yaşayacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında özgürce yaşıyor, şanlı bayrağımız ihtişamla dalgalanıyorsa bunu şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. İşte bu nedenle bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklar üzerinde, atalarımızın güzel ülkemiz için ödedikleri büyük bedelin anlam ve öneminin farkına vararak, aynı bilinçle vatan topraklarına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yeni kazanımlarla yarınlara taşımak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve dünyanın çağdaş, kalkınmış ve güçlü ülkelerinden biri olma yolundaki hedefimize kararlılıkla yürümektir. Ben bu vesileyle şehidimiz Tufan Kansuva'yı ve tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum"ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Varol ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.