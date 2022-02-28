MSB’nin yasa teklifinin perde arkası netleşti! İşte İdare Mahkemeleri’nden çıkan ’garabet’ kararlar

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'dan ihraç edilen askerlerin, idare mahkemelerinde açtığı iptal davalarının daha hızlı görülmesi için hazırladığı yasa teklifi tasarısını tamamladı. Adalet Bakanlığı'na sunulması beklenen 4 maddelik yasa tasarısında, general ve amiraller hakkındaki kararların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesi tavsiye edilirken, diğer tüm uyuşmazlıkların Ankara İdare Mahkemeleri'nde görülmesini içeriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu teklifi hazırlamasında en önemli amacı, ihraç edilen ve haklarında her türlü örgüt iltisakını gösteren ankesörlü telefon, tanık ifadeleri, fotoğraflı teşhis ve etkin pişmanlıktan yararlanmalarına rağmen bazı örgüt üyelerinin İdare Mahkemeleri'nde açtıkları davalarda mahkemelerden çıkan 'garabet' kararlar.

İşte o kararlardan bazıları:

ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANDI ÖRGÜT BAĞINI İTİRAF ETTİ AMA GÖREVE İADE EDİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan ve 2019'da görevden ihraç edilen Erdem B. Van 3. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilmesine ve etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüt bağını itiraf etmesine rağmen Van 3. İdare Mahkemesi tarafından KHK ile ihraç edilmesinin hukuka aykırı bulunduğu dolayısıyla göreve iade edilmesine karar verildi.

ANKESÖR VAR ÖRGÜT EVİ ABİLİĞİ VAR AMA…

Bir diğer örnek ise Kara Kuvvetleri'nde astsubay üstçavuş olarak çalışan ve KHK ile TSK'dan ihraç edilen Hayrettin Ü.'ydü. Hayrettin Ü., ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla haberleştiği, itirafçılar tarafından aynı örgüt evinde kaldıkları yönünde ifadeyle teşhis edilen bir isimdi. Ayrıca bir başka tanığın ise, 'Eniştem beni örgüt evi olduğunu bildiğim evin abisi olan Hayrettin Ü.'ye teslim etmişti' ifadelerine rağmen Hayrettin Ü.'nün Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada göreve iade edilmesi yönünde karar çıktı.

2012'DE ÖRGÜT EVİ ABİLİĞİ YAPTI

Bir diğer skandal kararda Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Gökçeada 2. Kolordu 5. Komando Alayı'nda görevli Piyade Üsteğmen Muhammet T. de TSK'dan KHK ile ihraç edildi. 2012 yılı öncesinde örgüte ait evlerde abiliği yapan ve hakkında örgüt üyesi olduğuna ilişkin ifadeler bulunan Muhammet T. hakkında Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararına imza atıldı.

DAVASI DEVAM ETMESİNE RAĞMEN BERAAT ETTİ SAYILDI

Bir diğer skandal karar ise Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı'nda Yarbay olarak çalışırken KHK ile TSK'dan ihraç edilen Hakkı Tolga O. hakkında verilen iptal kararıydı. Hakkında 'silahlı terör örgüt üyeliği' suçlamasıyla Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava devam etmesine rağmen, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından eksik araştırma yapılarak söz konusu davanın beraatla sonuçlandığı yönünde hüküm kurarak davanın iptaline karar verdi.

BÖLGE İDARE HAKSIZ BULDU BU SEFER İSTİNAF İPTAL ETTİ

Süleyman U. ise Tunceli 4. Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yapmaktayken 2019 yılında TSK tarafından KHK ile ihraç edildi. İhracı Erzincan Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Süleyman U. bu mahkemeden istediği kararı alamadı. Süleyman U. kararı istinafa götürdü ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nde başvurdu. Yargılandığı Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ ile ortaokul yıllarında tanıştığını ve örgüt evlerinde kaldığı yönünde etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim olan Süleyman U. hakkında Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından iptal kararı çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni düzenleme! 4 alternatifli plan hazır