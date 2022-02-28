Savaştan kaçan Türkler anlatıyor: "Çok korktuk Ülkemize geldiğimiz için rahatladık"

Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının karayoluyla ve tren ile tahliyeleri devam ederken, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçiş yapmayı başaranlar ise düzenlenen tahliye seferleri ile Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın Romanya'nın başkenti Bükreş'ten düzenlediği ek seferlerden ilki bu gece saat 00:20'de Türk ve yabancı toplam 164 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ SANDIM



Ailesi ile birlikte karayoluyla Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden Romanya'ya geçiş yapmayı başaran ve Bükreş'ten ise THY'nin tahliye seferi iie İstanbul Havalimanı'na gelen Kıvanç Çelebi yaşadıklarını anlattı. Bir inşaat firmasında çalıştığını, saldırının başladığı sabah bomba sesleri ile uyandıklarını ifade eden Çelebi "Şehrin çevresi bombalanıyordu. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Merkez ofisimizde 9-10 arkadaş toplandık" dedi.