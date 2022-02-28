Savaştan kaçan Türkler anlatıyor: "Çok korktuk Ülkemize geldiğimiz için rahatladık"

Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının karayoluyla ve tren ile tahliyeleri devam ederken, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçiş yapmayı başaranlar ise düzenlenen tahliye seferleri ile Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın Romanya'nın başkenti Bükreş'ten düzenlediği ek seferlerden ilki bu gece saat 00:20'de Türk ve yabancı toplam 164 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
GÖK GÜRÜLTÜSÜ SANDIM
Ailesi ile birlikte karayoluyla Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden Romanya'ya geçiş yapmayı başaran ve Bükreş'ten ise THY'nin tahliye seferi iie İstanbul Havalimanı'na gelen Kıvanç Çelebi yaşadıklarını anlattı. Bir inşaat firmasında çalıştığını, saldırının başladığı sabah bomba sesleri ile uyandıklarını ifade eden Çelebi "Şehrin çevresi bombalanıyordu. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Merkez ofisimizde 9-10 arkadaş toplandık" dedi.
DİĞER ARKADAŞLARIMIZ TÜRKİYE'DE İZİNDEYDİ
Sezonun kapalı olmasından dolayı diğer arkadaşlarının Türkiye'de izinde olduğunu aktaran Çelebi "Şantiyemizin olduğu bölgeye geçtik. Orada toplandık. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiyeyi kapattık. Milyonluk ekipmanı oradaki yerel bekçilere bıraktık. Sonra yola çıkmaya karar verdik. Çünkü sivil görünümlü Rus askeri ve ajansı yollarda, tenha yerlerde idi. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane. Onlarla yola çıktık. Bayağı kötü yollardan gittik. Zelensky sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Biz daha çok Moldova tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan geçtik 5 saatte" diye konuştu.
OTELLERDE KALACAK YER YOK
Moldova'ya geçtikten sonra otellerde kalacak yer bulamadıkları için Romanya'nın Yaş kentine gitmeye karar verdiklerini aktaran Çebi, Moldova hava sahasının da kapalı olmasından dolayı ise Romanya'nın başkenti Bükreş'e kadar gittiklerini ve oradan da düzenlenen tahliye seferi ile İstanbul'a geldiklerini söyledi.
ÇOK KORKTUK
Diğer arkadaşlarının ise araçları ile Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceklerini aktaran Çebi "Çok korktuk. Bizim kaldığımız yer 15'nci kat. Çok net görünüyor şehrin etrafında alev topları. Hiçbir şey alamadık. Değerli eşyalarımız orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Hemen yola çıktık. Bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş" dedi.
BOMBARDIMAN SESLERİ İLE UYANDIK
Kharkiv'deki bir Türk inşaat firmasında çalışan Cengizhan Becerik ise 24 Şubat gecesi bombardıman sesleriyle uyandıklarını belirterek sonrasında ofiste toplanarak ne yapacaklarına karar vermeye çalıştıklarını söyledi.
ÜÇ GÜNDÜR YOLDAYIZ
Daha sonra hareket etmeye karar verdiklerini ifade eden Becerik "Sonra hareket ettik. Ülkenin en doğusundan en batısına, oradan da Moldova üzerinden Romanya'ya geçtik. Yolculuk 2.5 gün sürdü. Yolda çok kontrol noktası vardı. Bazı noktalarda gece karanlığında ellerinde silah olanlar bizlere soru sorup durdular. Ama biz bir sorun yaşamadık. Ülkemize geldiğimiz için rahatladık. 3 gündür 10 saatten fazla uyumadık. Sağ salim geldiğimiz için mutluyuz. Bükreş'te konaklayan arkadaşlarımız da yarın yola çıkacaklar" diye konuştu.