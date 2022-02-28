Savaştan kaçtı, feribottan düşerek can verdi

Çanakkale'de akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa Şehri'nde Ulusal Denizcilik Akademisi 3. Sınıf öğrencisi olan Mehmet Kuday Özcan, 20 gün önce savaş çıkacağını öngörerek eşyalarını toplayarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

SÜREKLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORDU

Üniversite öğrencisi genç, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Tülcüler Köyü'nde yaşayan annesi Hanife Özcan'ın yanına yerleşti. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da devam eden saldırıları sürekli televizyondan takip eden Özcan, bugün annesine Çanakkale'ye gideceğini söyleyerek sabah saatlerinde evden ayrıldı.

ECEABAT FERİBOTUNA BİNDİ

Gün boyu Çanakkale'de gezen Mehmet Kuday Özcan, 17.00'da kalkan Çanakkale-Eceabat feribotuna bindi. Özcan, feribotun kalkışından 20 dakika sonra araçların park ettiği bölümün arka kısmından düştü. Özcan'ın düştüğünü görenler hemen durumu yetkilere bilgi verirken, kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri genç adamı denizden çıkarmayı başardı. Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖRGÜ TANIKLARI ATLADI DEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görgü tanıkları Özcan'ın düşmediğini bir anda kendisini suya bıraktığını ileri sürdüler. 4 yıl önce babasını kalp krizinden kaybeden Mehmet Kuday Özcan'ın yakınları ise savaştan kaçan bir gencin intihar etmesini gerektirecek hiçbir neden olmadığını savundu.