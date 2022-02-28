SON DAKİKA: Diyarbakır’da Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu" başlatıldı.