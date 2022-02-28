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Giriş Tarihi: 28.2.2022 08:57 Son Güncelleme: 28.2.2022 09:07

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

AA
SON DAKİKA: Diyarbakır’da Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 1070 personel ile 'Eren Kış 27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı
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