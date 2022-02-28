Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti
Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:02 Son Güncelleme: 28.2.2022 11:03

Son dakika: Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti

AA
Son dakika: Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.

TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Son dakika: Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti
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