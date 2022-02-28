Bugün Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısında, Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk da dahil olmak üzere yeni atılacak adımlar konuşulacak. Öte yandan; Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alınacak.