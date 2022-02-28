Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konu ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy hem de Vladimir Putin ile bölgede barış için görüşmeler gerçekleştirmişti.
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapması ve kabine toplantısından çıkacak kararları açıklaması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak sürekli 'müzakere' çağrısı yapıyor. Dün; Ukrayna lideri Zelensky'nin yapılacak yeni müzakere toplantıları için İstanbul'u önermesi de dikkat çekmişti.
Bugün Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısında, Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk da dahil olmak üzere yeni atılacak adımlar konuşulacak. Öte yandan; Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alınacak.