Son dakika haberi | Kabinede kritik gündem Rusya-Ukrayna savaşı! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topluyor. Kabine toplantısında masaya yatırılacak en önemli konu ise dünyanın da yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bilindiği üzere; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Ukraynalı mevkidaşı Zelensky hem de Putin ile bölgede barış için görüşmeler gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.