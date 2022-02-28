Son dakika haberi | Kabinede kritik gündem Rusya-Ukrayna savaşı! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topluyor. Kabine toplantısında masaya yatırılacak en önemli konu ise dünyanın da yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bilindiği üzere; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Ukraynalı mevkidaşı Zelensky hem de Putin ile bölgede barış için görüşmeler gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da yaşanan her gelişmeyi kabine üyeleriyle birlikte yakından takip ederken bir yandan da bölgede barış ve huzurun tesisi için diplomasi trafiğini sürdürüyor.
BARIŞ İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak sürekli 'müzakere' çağrısı yapıyor. Dün; Ukrayna lideri Zelensky'nin yapılacak yeni müzakere toplantıları için İstanbul'u önermesi de dikkat çekmişti.
YENİ ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK
Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, Rusya-Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk da dahil olmak üzere yeni atılacak adımlar konuşulacak.
Öte yandan; Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alınacak.
Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna krizinin dünya ve bölge ekonomisine etkisi ile, diğer ekonomik gelişmeler de görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.