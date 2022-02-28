SON DAKİKA! Ukrayna’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! Ukrayna’dan 2 tren bugün hareket edecek...





HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.