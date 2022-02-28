"Şule Yüksel Şenler öncü kadınlardandı!"

DURAKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Kalıcı değerler oluşturmak amacıyla her konuda rehber çalışmalar gerçekleştirmek misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Vakfımızın bünyesinde bir Kadın İhtisas Kütüphanesi'nin kurulması için duraksız çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların, çalışmaların yapılacağı bir ortam ve imkan sunmak için çabalıyoruz. Kuracağımız Şule Yüksel Şenler Müzesi'nde onun hayat öyküsü, gazete yazıları, kitapları ve mücadelesinden oluşan belgeleri, mektupları, kişisel hatıraları ve eşyalarını sergileyecek, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, modernleşme sürecinde Türk kadınının konumu ve sosyal alanda tuttuğu yerin evrimini ortaya koyacağız."

Usta, vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a İdealist Hanımlar Derneği'nden gelen duyguyu, adanmışlığı ve heyecanı kendilerine aktardığı ve destek olduğu için teşekkür etti.