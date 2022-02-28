Türk Kızılay öncü ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırında

"UKRAYNA'NIN ÇERNİVTSİ ŞEHRİNE ULAŞACAĞIZ"

Yardımların ulaştırılması için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu öncü ekibi olarak Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'na varmış bulunmaktayız. Vatandaşların Ukrayna'dan tahliyesi yapılıyor. Bir yandan da buradan insani yardım malzemelerinin karşı tarafa geçirilmesini üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada bir kriz alanı oluşturulmuş durumda. Bu alanda kurulan çadırlarda geçiş yapan ihtiyaç sahiplerine bazı destek malzemeleri sunuluyor. Bu şekilde Ukrayna'dan geçen savaş mağdurlarının kendi hayatlarını devam ettirebilecek şekilde destek almaları sağlanıyor. Bizde Türk Kızılay olarak 5 TIR'lık yardım konvoyumuzla gıda, hijyen ve barınma malzemelerini sunmak üzere yoldayız.