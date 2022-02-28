Türkiye sınırları ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

ASELSAN geliştirdiği sınır güvenlik çözümleriyle sınır bölgesine yönelik tehditlerin çeşitli hareketli ve sabit, insanlı ve insansız entegre sensör sistemleri ile 7 gün 24 saat esasına göre tespit/teşhis, tanıma, sınıflandırma ve takip edilmesine imkan sağlıyor.

ASELSAN, geliştirdiği bu çözümleri çeşitli projelerle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuyor.

AB ve aday ülke menşeli firmaları kapsayacak şekilde yapılan ihaleyi en uygun fiyat ve teknik çözümle birinci olarak kazanan ASELSAN, AB-SGS Sınır Güvenlik Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Proje ile Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Edirne ve Kırklareli'nde yer alan 352 sınır noktasına ait elektronik gözetleme sistemlerinin üretimi ve kurulumu amaçlanıyor. ASELSAN'ın yaptığı çalışmalar sonunda şu ana kadar 170 noktada kabuller tamamlandı ve entegre sınır yönetimi açısından önemli kazanımlar elde edildi.

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen projede Ladin Ağ Kayıt Birimi, Ekinoks Görüntüleme Ailesi, yapay zeka destekli 4K ve PTZ kameralar, Odin Akıllı Video Analiz Birimi, Şahingözü OD - Elektro-Optik Sensör Sistemi, Acar Kara Gözetleme Radarı ve Seda Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, Mirsad Güvenlik Yönetim Yazılımı'na entegre edilerek bütünsel güvenlik çözümü sağlanıyor.

Ekinoks Görüntüleme Ailesi, 30X'e kadar optik yakınlaştırma yapabilen, yüksek çözünürlüklü ve gece-gündüz eşit performans sunan sabit ve hareketli görüntüleme sistemlerinden oluşuyor.

Şahingözü-OD, yüksek performanslı termal kamera sayesinde kullanıcısına gündüz, gece ve olumsuz hava koşullarında görüş sağlıyor. Şahingözü-OD, hedef koordinatlarının yüksek hassasiyetle tespit edilmesine imkan veriyor.

Acar Kara Gözetleme Radarı, çoklu hedef takibi, otomatik hedef sınıflandırma, uzaktan komuta gibi özelliklerle sınır güvenliği, hassas bölge koruma, anayurt güvenliği gibi gözetleme uygulamalarında kullanılıyor.

Seda Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, her türlü hava koşulunda, gece/gündüz, mobil/sabit birliklere yönelik gerçekleşebilecek silahlı saldırılarda atıcı yerinin tespitine olanak sağlıyor.

Mirsad Güvenlik Yönetim Yazılımı ise sınır güvenlik, üs güvenlik, kritik tesis güvenlik ve mobil güvenlik sistemlerinde durumsal farkındalığın sağlanması, algılama ve müdahale sistemlerinin entegrasyonu, algılama sistemlerinde oluşan alarmların kullanıcıya gösterilmesi, alarm ve görüntülerin kayıt altına alınarak etkin raporlanması gibi görevleri yerine getiriyor.