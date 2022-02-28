Ukraynalı voleybolcu Türkiye’den yapılan desteklere minnettar

Ryhkliuk, kendisinin Ukrayna'dan yüzlerce kilometre uzakta olsa da olanlara destek verdiğini, sürekli dua ettiğini dile getirdi.

Rusya'nın saldırısı karşısında güçlü ülkelerin hiçbir şey yapmadığına dikkati çeken Ryhkliuk, "Ukrayna benim vatanım. Her zaman ülkemle, halkımla ve güvenlik güçlerimle gurur duydum. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere tüm yöneticilerimize şükran borçluyuz. Tüm dünyadaki sadece sözlerle değil aksiyon alarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA HALA SAVAŞLARI GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Ryhkliuk, kulübünün Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın tüm gelirlerini Ukrayna için bağışladığını ve kulüp yönetiminin 150 bin lira açılan hesaplara aktararak Ukrayna'ya destek verdiğini ifade etti.

Sadece maddi olarak değil dualarıyla da Ukrayna halkına destek olanlara teşekkür eden Ryhkliuk, şunları kaydetti:

"Son maça kolumda 'savaşa hayır' yazan kollukla çıktım. 21. yüzyıl dünyasında artık savaşların olmaması gerekiyor. Günümüz dünyasında hala savaşları görmek çok üzücü. İnsanların bombalarla hayatını kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Diplomatik yollarla çözülemeyecek hiç bir konu yok. Salonda Ukrayna bayraklarıyla bana destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları gördüğümde çok duygulandım. Bu olaylar olduktan sonra bir sürü insandan destek mesajları alıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den yapılan destekler için tüm ülkemiz minnettar. Bu destekler Ukrayna'ya çok büyük güç veriyor."