Ukraynalılardan, Putin’e öfke: “Katil Putin Ukrayna’dan defol”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5'inci gününde de Rusya'ya yönelik tepkiler sürüyor. Bugün de Beyoğlu Odakule önünde toplanan İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, eylemlerine devam etti. Ellerindeki pankartlarla ve bayraklarla bir araya gelen grup, Rus lider Putin aleyhine attıkları sloganlarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.

"BİZ İŞGALCİ DEĞİLİZ KENDİ TOPRAKLARIMIZI KORUYORUZ"

Protestolara katılan Ukraynalılardan Tatyana Özyıldız, "Savaş devam ediyor. Putin haber verdi, ben konuşmaya hazırım dedi ama yalan. Devamlı olarak Kırım'dan tanklar geçiyor. Binlerce tank Ukrayna'ya girdi. Bizim askerler çok güzel karşılık veriyor ama maalesef iki taraftan da çok kayıp var. Ruslar bizim topraklardan gitsinler. Yeter biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşmıyoruz kendi toprağımızı koruyoruz. Onlara karşı hislerimiz şu an sadece nefret ama savaşmak istemiyoruz. Benim abim ve babam orada. Ben onlardan bir gün haber alamadım ancak bu gece alabildim. Telefonlarını kapatıyorlar çünkü Ruslar direkt toplu mobil telefonlara vuruş yapıyorlar roketlerle" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİNDEN KONSOLOSLUK ÖNÜNE KADAR YÜRÜDÜLER

Açıklamanın ardından bir grup Ukraynalı vatandaş Odakuleden Rus Konsoloslyuğu önüne doğru yürüdü. Polisin geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı Konsolosluk karşısındaki sokağa alınan protestocular. 'Katil Putin Ukraynadan defol", "Terörist Putin Ukrayna'dan elini çek. Savaş istemiyoruz. İnsanlar ölsün istemiyoruz" dediler.