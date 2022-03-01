AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan “bireysel başvuruda iş yükünü hafifletelim” çağrısı

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri" konulu konferans düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuruya ilişkin önemli veriler paylaştı. Arslan, bireysel başvurunun başladığı 2012 tarihinden bugüne kadar toplam 383 bin başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 310 binini karara bağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gelen başvuruları karşılama oranımız yüzde 80'in üzerinde. Bugün itibariyle mahkememizin önünde 73 bin 590 bireysel başvuru bulunmaktadır. Derdest başvurunun yıllar içinde nasıl bir seyir izlediğini de ortaya koymakta fayda var. Bireysel başvuruda ilk 2 yıl bir anlamda balayı dönemi. Toplam 10 bin başvuru var. 2014'ün sonuna doğru 20 binin üzerine çıktı bu başvuru. 2015'te de yıllık başvuru sayısı 20 binin üzerinde seyretti. 2016 15 Temmuz'da bireysel başvuru sayısı inanılmaz derece de arttı ve bir ara derdest başvuru sayımız 100 binin üzerine çıktı. 2017'den itibaren 2021 yılına kadar yıllık başvuru sayısı 40 bin civarında seyretti. Bu bireysel başvurunun yönetilebilir kontrol edilebilir bir noktada tutulmasıydı. Biz gelen başvuruyu karşılama durumundaydık. 2020 ve 2021 yıllarında 45 bin başvuruyu karara bağladık."

2022 YILI İLK 2 AYINDA 22 BİN BAŞVURU YAPILDI

Bireysel başvuruda 2021 yılında iş yükünde yeni bir dönemin başladığını kaydeden Arslan, "2021 yılında bireysel başvuru sayısı önceki yıla göre yüzde 65 oranında artarak 66 binin üzerine çıktı. 2022 yılı bir umut vadediyor mu iş yükü bakımından burada da çok iyimser olamıyoruz. 2022 yılının ilk 2 ayına baktığımızda 22 binin üzerinde başvuru yapıldığını görüyoruz. Bu 22 bin başvuru neredeyse bireysel başvuruda 2015 yılına kadar yapılan toplam başvurular kadar. Bu iş yükü hiçbirimizi karamsar kılmasın. Biz durumun ne anlama geldiğini biliyor, bunun analizlerini yapıyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

MECLİS'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Bireysel başvuruda iş yükünün hafifletilmesi konusunun yalnızca Anayasa Mahkemesi'nin bir takım enstrümanlar geliştirerek halledebileceği bir mesele olmadığını, devletin tüm kurumlarının, toplumun tüm aktörlerinin devreye girmesi gereken bir mesele olduğunu vurgulayan Arslan, "Bireysel başvuruyu hukuk sistemimize kazandıran yasama organının iş yüküyle mücadeleye iki türlü katkı yapabileceği söylenebilir. Birincisi, bireysel başvurunun işleyişine yönelik gerekli yasal değişikliklerin yapılmasıdır. Bu kapsamda yasal bir değişiklikle 'anayasal önem', diğer ülkelerde olduğu gibi, müstakil bir kabul edilemezlik kriteri olarak kabul edilmelidir. Ayrıca sayısal anlamda önemli bir orana ulaşan makul sürede yargılanma hakkının ihlaline dair şikayetler için bireysel başvurudan önce etkili bir yol oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir. Yasama organının iş yükü konusunda yapabileceği ikinci katkı ise Anayasa Mahkemesinin ihlalin kanundan kaynaklandığını tespit ettiği durumlarda zaman kaybetmeden gerekli yasal değişiklikleri yapmasıdır" açıklamasında bulundu.

Arslan, "Bireysel başvuru sürecine bir şekilde müdahil olan tüm paydaşların, yasama, yürütme ve yargının Anayasa Mahkemesinin belirlediği temel hakları koruma standartlarını dikkate alması ve uygulaması yeni başvuruları ve ihlalleri engelleyecektir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.