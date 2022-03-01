CHP ve İYİ Parti korumaları birbirine girdi

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi üzerine çalıştıkları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması için dün Ankara'da bir araya geldi. Bu esnada birlik mesajı veren muhalefet partilerinin korumaları ise dışarıda kavgaya tutuştu.

KORUMALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Altı muhalefet partisi Ankara Bilkent Otel'de görüşme yaparken, dışarıda kavga eden korumaların ise İYİ Parti ile CHP korumaları olduğu öğrenildi. Korumalar arasındaki kavganın neden çıktığı bilinmezken sosyal medyada ise bu anları gösteren görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı.