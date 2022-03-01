CHP ve İYİ Parti korumaları birbirine girdi

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi üzerine çalıştıkları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması için dün Ankara'da bir araya geldi. Bu esnada birlik mesajı veren muhalefet partilerinin korumaları ise dışarıda kavgaya tutuştu.
KORUMALAR BİRBİRİNE GİRDİ
Altı muhalefet partisi Ankara Bilkent Otel'de görüşme yaparken, dışarıda kavga eden korumaların ise İYİ Parti ile CHP korumaları olduğu öğrenildi. Korumalar arasındaki kavganın neden çıktığı bilinmezken sosyal medyada ise bu anları gösteren görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı.
"ŞAŞIRDIK MI? BİR DE SÖZDE ÜLKE YÖNETECEKLER"
AK PARTİ MKYK Üyesi, GM Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Ete, İYİ Parti ile CHP korumalarının kavga görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Ete sosyal medya hesabından şunları söyledi: "İYİ Parti VE CHP korumaları kavga etti. Altı muhalefet partisi lideri Ankara'da toplantı yaparken, bina dışında CHP ile İyi parti korumaları birbirine girdi. Şaşırdık mı? Bir de sözde ülke yönetecekler."
"DAHA BİR BİRİNİ YÖNETEMİYORLAR"
ASKON Genel Başkan Vekili Bekir Aydın ise görüntüleri alıntılayarak şu yorumda bulundu: "Daha birbirini yönetemiyorlar. Ülkeyi nasıl yönetsinler! Gerçi onlar 20 sene önceki Türkiye'de kaldıkları için; vizyonları da cesaretleri de bu kadar."