Çukurca’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı bitirmeye yönelik gerçekleştirilen EREN KIŞ-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) operasyonu kararlılıkla sürüyor.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Çukurca kırsalında bir sığınak içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,145 adet 7.62 mm. AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 0.5 litre silah bakım yağı ele geçirildi.
Operasyonların titizlikle sürdüğü bildirildi.