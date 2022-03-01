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Giriş Tarihi: 1.3.2022 14:22

Çukurca'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Çukurca’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı bitirmeye yönelik gerçekleştirilen EREN KIŞ-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Çukurca kırsalında bir sığınak içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,145 adet 7.62 mm. AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 0.5 litre silah bakım yağı ele geçirildi.

Operasyonların titizlikle sürdüğü bildirildi.

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Çukurca'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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