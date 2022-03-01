‘Devletimiz her zaman vatandaşının yanında’

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna
'dan tahliye planı kapsamında dün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 5 otobüsle 220 Türk vatandaşı giriş yaptı. Çoğunluğu öğrenci 184 kişilik grup da 2 otobüs ve 5 midibüsle Edirne
'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı. Üniversite öğrencisi Erhan Yıldız "Yurdun yakınına füze saldırısı yapıldı. Hemen sığınaklara geçtik. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman vatandaşının yanında. 7/24 konsolosluklarla irtibat halindeydik" dedi. Kiev
ve Harkiv
büyükelçilikleri vatandaşları tahliye etmek için Kiev'den Romanya
sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine iki tren kaldırdı.
TAHLIYE İÇİN HAVA KÖPRÜSÜ
TÜRKIYE, güçlü ve geniş diplomatik ağıyla her durumda vatandaşlarının yanında duruyor. Rus ve Ukrayna Savunma bakanlıkları ile temas kuruldu. Özel hava koridoruyla Türk, Azerbaycan ve isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının havadan tahliyesi gündemde. Konsolosluğa şahsen, mail, mesaj ve telefon yoluyla ulaşanlara tek tek dönülüyor. Riskin az olduğu bölgelerden hızlı tahliye, çok riskli bölgelerde "Durumunuzu biliyoruz" mesajı iletiliyor. Betül USTA/ANKARA