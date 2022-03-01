Emniyet’ten metamfetamin raporu! Eroinden bile tehlikeli, ilaçla tedavisi yok





MET BAŞLAMA YAŞI YÜKSEK

Bir diğer önemli sonuç ise metamfetamin kullananlarda ortalama başlama yaşı diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Metamfetamin kullanıcılarında diğer maddeleri kullananlara göre yalnız yaşayanların, boşananların ve ilk madde denediğinde evlilerin oranı yüksek olduğu görüldü. Başlama nedenlerinde "aile içi sorunlar'' ile kullanım sürecinde "aile ilişkilerim bozuldu'' diyenlerin oranı çok yüksek çıktı. Yine "anne ve baba arasında şiddet" ve "aile içinde şiddet" oranlarının diğer madde kullanıcıları profiline göre yüksekliği sağlıksız aile yapısı ile metamfetamin kullanımı arasında ilişki olup olmayacağı konusundaki soruyu akıllara getirdi. Metamfetamin kullanıcılarında ''bağımlı değilim'' diyenlerin oranının düşüklüğü, "tedavi olmak isteyenlerin'' oranının yüksekliği bu maddenin potansiyel bağımlılık gücünün fazlalığının göstergesi olduğu ortaya çıktı. Metamfetamin kullanıcılarında bu maddeyi "metruk binalarda/arabada'' kullananların daha fazla olması da göze çarptı.