Emniyet’ten metamfetamin raporu! Eroinden bile tehlikeli, ilaçla tedavisi yok

Dünya'da metamfetamin uyuşturucu maddesi ilk kez ikinci dünya savaşı sırasında askerlerin uyanık kalmasına yardımcı olmak için kullanıldı. Savaştan sonra, üniversite öğrencileri, sporcular, kamyon şoförleri için reçetesiz bir uyarıcı olarak kullanılmaya devam edildi. Metamfetamin bağımlılık oluşturması ve ölümlerin artması üzerine 1960'lı yıllarda tüm dünyada kullanımın kısıtlanmasına ya da yasaklanmasına neden oldu. Türkiye'de ise, ilk kez 2009 yılında İstanbul'da yapılan operasyon sonucu ortaya çıktı.
EROİN'DEN BİLE TEHLİKELİ
Metamfetamin, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik maddeden oluşuyor. Uzun süre güçlü uyarıcı özelliği dolayısıyla bir kullanımda bile bağımlılık yapabiliyor. Metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümünde piyasaya sürülüyor. Türkiye'de genel olarak kullanılan sokak adları 'Met', 'Kristal', 'Buz', 'Ateş-Buz' ve 'Metin Amca' olarak biliniyor.
İLAÇLA TEDAVİSİ BULUNMUYOR
Metamfetamini kullanıldıktan 8-24 saat boyunca kişiye etki eden maddeyi düşük dozda kullanıldığında uyanıklık, enerji yoğunluğu, sinirlilik, iştahsızlık, aşırı güven gibi etkilere sebep olabiliyor. Metamfetaminin yarattığı etkiler hızlıca başlayıp, hızlıca sonlanıyor. Bundan dolayı kullanıcılar tekrarlayıcı dozlara ihtiyaç duyabiliyor. Metamfetamin; çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede dikkat dağınıklığının artması, bulantı, ağız kuruluğu, göz bebeklerinde genişleme, titremeler, kas seğirmesi, bellek kaybı, agresif veya şiddet içerikli davranışlar, duygudurum düzensizlikleri, ağız ve diş problemleri, zayıflama, deri lekeleri, bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni, parkinsona, kalıcı beyin hasarlarına, şiddetli kalp hastalıklarına hatta ölümlere neden olabilen bir madde olarak biliniyor ve şuana kadar ilaçla yapılan tedavisi bulunmuyor.
UYUŞTURUCU KULLANAN KADINLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, metamfetmin ile ilgili raporuna SABAH ulaştı. Rapor, kişiler hakkında yürütülen adli işlemler tamamlanmasının ardından tamamı gönüllülerden oluşan 10 bin 34 metamfetamin kullanıcısı ile diğer maddeleri kullanan 17 bin 745 kişinin kıyaslanması ile hazırlanarak sonuçlar çıkardı. Metamfetamin kullanıcılarında yüzde 92,9 oranında erkekler kullanırken bu oran kadınlarda yüzde 7,1 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer madde kullanan kadın oranı ise 3,7 olduğu görüldü.
MET BAŞLAMA YAŞI YÜKSEK
Bir diğer önemli sonuç ise metamfetamin kullananlarda ortalama başlama yaşı diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Metamfetamin kullanıcılarında diğer maddeleri kullananlara göre yalnız yaşayanların, boşananların ve ilk madde denediğinde evlilerin oranı yüksek olduğu görüldü. Başlama nedenlerinde "aile içi sorunlar'' ile kullanım sürecinde "aile ilişkilerim bozuldu'' diyenlerin oranı çok yüksek çıktı. Yine "anne ve baba arasında şiddet" ve "aile içinde şiddet" oranlarının diğer madde kullanıcıları profiline göre yüksekliği sağlıksız aile yapısı ile metamfetamin kullanımı arasında ilişki olup olmayacağı konusundaki soruyu akıllara getirdi. Metamfetamin kullanıcılarında ''bağımlı değilim'' diyenlerin oranının düşüklüğü, "tedavi olmak isteyenlerin'' oranının yüksekliği bu maddenin potansiyel bağımlılık gücünün fazlalığının göstergesi olduğu ortaya çıktı. Metamfetamin kullanıcılarında bu maddeyi "metruk binalarda/arabada'' kullananların daha fazla olması da göze çarptı.